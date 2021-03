Pasqua e solidarietà, le colombe di Fondazione Forma per aiutare i piccoli pazienti del Regina Margherita

La Pasqua si avvicina e, anche quest’anno, arrivano le colombe di Fondazione Forma. Acquistare una colomba solidale significa sostenere i progetti della Fondazione che, giorno dopo giorno, porta avanti le proprie iniziative grazie all’enorme generosità di tutte le persone che, con un piccolo gesto, danno sostegno a progetti importanti per migliorare la vita dei piccoli pazienti del Regina Margherita.

A causa della pandemia però e l’imminente imporsi della Zona Rossa, probabilmente attiva da lunedì 15, il banchetto per poter acquistare le colombe ‘in presenza’ sarà attivo nel week end, da venerdì 12 a domenica 14 marzo in Via Lagrange 11, nei pressi dell’ingresso de La Rinascente.

Nei giorni successivi le colombe potranno essere richieste contattando la Fondazione: info@fondazioneforma.it o via whatsapp al numero 339.7103506

Quest’anno il ricavato delle colombe pasquali proposte da Forma, è destinato a sostenere l’impegnativo progetto di ristrutturazione del Reparto di Nefrologia e Gastroenterologia del Regina Margherita. Costo totale. 1.500.000 Euro. Ciò consentirà di offrire ai piccoli pazienti con insufficienza renale acuta e cronica percorsi di cura più completi e a misura di bambino.