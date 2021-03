San Giusto Canavese: consegnata alla cooperativa Pro.ge.s.t. la villa confiscata al boss Assisi (VIDEO)

Alla cerimonia, fra gli altri, ha partecipato il fondatore di Libera don Ciotti: “La confisca di un bene rappresenta uno schiaffo alla violenza criminale e ai loro patrimoni. L’uso sociale di un bene confiscato - ha aggiunto - è la migliore bonifica sociale e culturale, ma anche il risveglio delle coscienze e il rifiuto della rassegnazione e della paura. Un bene confiscato richiede di essere trasformato da bene esclusivo e bene inclusivo, da strumento di potere a veicolo di democrazia”. Poi, con riferimento alla legge 109/96, che prevede l’utilizzo sociale dei beni confiscati alle mafie, don Ciotti ha osservato come “per eliminare le corruzioni e le mafie ciascuno deve fare la propria parte, dobbiamo combattere l’indifferenza. Il 50 per cento dei beni mobili e immobili confiscati nel nostro Paese non sono purtroppo utilizzati. Segno che, nonostante in Italia sia stato fatto un lavoro straordinario, dopo 25 anni è richiesto uno scatto di impegno ulteriore. La legge può essere migliorata e potenziata”.

Cirio:"Oggi facciamo un vaccino altrettanto potente"