Nichelino, 130 mila euro per rimettere a nuovo la scuola materna Collodi

Nell'ambito dei progetti pensati per la messa in sicurezza delle scuole cittadine, dopo aver deciso la creazione della nuova scuola all'Oltrestazione, che prenderà il posto della materna Anna Frank e della primaria Papa Giovanni, Nichelino si appresta a rimettere a nuovo anche la scuola dell'infanzia Collodi.

Ammontano a circa 130 mila euro i costi stimati per i lavori di manutenzione straordinaria messi in programma dal Comune per la strattura di via Cacciatori, che a novembre era stata chiusa a scopo precauzionale per alcuni giorni dopo che erano emersi problemi e avallamenti nel soffitto.

Il rifacimento dell’edificio era stato inserito nel piano di opere pubbliche del triennio e l'Amministrazione di Nichelino ha trovato la ditta che si occuperà dei lavori, tra i quali sono previsti anche interventi di messa in sicurezza statica.