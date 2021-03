Coronavirus, l'appello di Cirio: "Qualunque cosa decida il Cts, lo dica in fretta"

"Attendiamo di capire quali sono le indicazioni. Il governo ha chiesto al Cts una valutazione sullo stato di salute del Paese. Qualunque cosa decidano ce lo dicano in fretta, in modo che le persone possano organizzare la propria vita e i propri destini". Così il governatore Alberto Cirio, che attende in serata il pre-report sullo stato epidemiologico della Regione per capire se, come sembra, il Piemonte entrerà in fascia rossa.

"La vita e la salute vengono prima di tutto - aggiunge Cirio - ma, se altre realtà commerciali e industriali dovranno essere sospese, il governo dimostri che qualcosa è cambiato rispetto a prima e metta sul tavolo immediati ristori. Li chiami aiuti, sostegni, ma metta soldi veri perché, con la prospettiva del vaccino, si risolvano definitivamente i problemi".

Cirio è stato categorico: "Se serve fermarsi va bene, ma poi pagare subito e ripartire per sempre".