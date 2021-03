Gavazza (Lega): “Via libera al raddoppio e al consolidamento del ponte sulla Dora Baltea tra Verolengo e Crescentino”

Dopo aver ricevuto precise e circostanziate rassicurazioni, il consigliere del gruppo Lega Salvini Piemonte Gianluca Gavazza, membro dell’Ufficio di Presidenza di Palazzo Lascaris, annuncia lo sblocco delle procedure per la progettazione esecutiva del ponte sulla Dora Baltea di Borgo Revel, sulla strada provinciale 31bis che attraversa Verolengo ai confini con il comune di Crescentino.

“Dalle interlocuzioni che ho avuto con il servizio Progettazione ed Esecuzione interventi Viabilità della Città Metropolitana - spiega nel dettaglio il consigliere Gavazza - posso annunciare con soddisfazione che il progetto diventerà infine esecutivo e che i lavori saranno appaltati entro la fine di quest’anno. Si tratta di un’opera strategica quanto attesa, della quale si discute già dai primi anni 2000 sia sul fronte di una nuova viabilità sia su quello della necessità di mettere in sicurezza quella esistente".

"L’intervento prevede il consolidamento del ponte costruito tra il 1884 e il 1886, che verrà utilizzato con un unico senso di marcia per il traffico in direzione di Crescentino, mentre una nuova infrastruttura lo affiancherà per il transito dei mezzi che percorreranno la direzione opposta. Un vero e proprio raddoppio del ponte storico che comporterà anche l’adeguamento della provinciale a monte e a valle per un tratto di circa un chilometro e mezzo, oltre alla realizzazione di una rotonda in prossimità dell’abitato di Borgo Revel con annessa pista ciclabile. Un intervento atteso ormai da vent’anni che finalmente diventerà realtà”, conclude Gavazza.