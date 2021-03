Protesta No Tav davanti al carcere di Torino: flashmob per Dana e le altre detenute (VIDEO)

Le “Fomne contra ‘l Tav”, insieme alle “Mamme in piazza per la libertà di dissenso”e all’associazione “Non una di meno”, hanno organizzato un flashmob dinanzi al carcere di Torino in segno di solidarietà nei confronti della portavoce del movimento che si oppone alla Torino-Lione, Dana Lauriola, e delle altre attiviste detenute.

“Se la vita di noi libere deve fare i conti giornalmente con discriminazioni e violenze aumentate tragicamente nel corso dell’ultimo anno – spiegano le donne No Tav – quella delle detenute è complicata dalla burocrazia ossessiva per qualsiasi tipo di richiesta e dalle limitazioni che il “protocollo Covid-19” impone, limitando socialità, colloqui e amplificando le paure e le sofferenze di chi già si ritrova privata della propria libertà. Oggi vogliamo denunciare come il carcere, luogo di restrizioni e privazioni per eccellenza, metta ancora più in luce la disparità tra generi contro la quale quotidianamente ci battiamo”.