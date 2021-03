Grillo impone Conte a capo del M5S, Versaci:"Mia avventura nel Movimento durata forse troppo"

Dopo undici anni di militanza Fabio Versaci potrebbe seguire le orme di Alessandro Di Battista e lasciare il M5S. L’ex Presidente della Sala Rossa potrebbe seguire le orme di Francesca Frediani e Giorgio Bertola, per l’imposizione di Giuseppe Conte a capo del Movimento da parte di Beppe Grillo.

“Tutto questo – scrive Versaci su Facebook - mi pare il fallimento della politica intesa come gruppo di persone che si unisce e prende delle decisioni. Forse con onestà dobbiamo dire che la democrazia diretta tanto sbandierata è fallita o non è applicabile come l'avevamo immaginata”.

Il consigliere pentastellato, precisando di non avere nulla contro l’ex Presidente del Consiglio, spiega che il M5S non può “nascondere le sue debolezze dietro di lui”. “Poi magari mi sbaglio -aggiunge- e Conte sarà il miglior leader possibile, però fare il Premier (cosa complicatissima specie con una pandemia mondiale) e fare il capo di partito è ben diverso”.

“Beppe Grillo – continua Versaci - è stato, e sarà, per me un punto di riferimento politico ed ideologico, un visionario vede le cose 10 anni prima degli altri e quindi tendo a fidarmi di lui”.

“Dopo 11 anni di militanza politica attiva però aspettare che arrivi il salvatore a indicarmi la via non mi piace, forse come dicevo mi sbaglio. Credo di essere troppo stanco psicologicamente per continuare questa avventura che è durata forse troppo” conclude Versaci.

https://www.facebook.com/photo/?fbid=10223750728186545&set=a.4050825599365&__cft__%5b0%5d=AZUYPnmxNyqYkVlnbEREFtcuhB1fPHqsINsrmp0SyKceaIcS0rHbjaCMvxY0p7NiRF6sF2KK4Oxm9XZ40Z1F1RPR2SJIuyWbBG_hpLtoe8kf0KB-HbzvRib6QcqnLp_wALY&__tn__=EH-R