La Municipale blocca ed arresta il ladro di pc delle scuole torinesi

Una pattuglia ha sorpreso l'uomo mentre scavalcava la recinzione del plesso scolastico, nel tentativo di darsi alla fuga. Il 46enne italiano è stato arrestato per furto aggravato, accompagnato nei locali di sicurezza del Comando di via Bologna e poi trasferito al carcere di Torino.

Pluripregiudicato agli arresti domiciliari, solo qualche settimana prima era finito in manette per un furto commesso in un negozio dove, insieme ad altri complici, tra cui la convivente che lo aspettava in auto, aveva demolito la vetrina con un chiusino in ghisa per entrare all’interno del locale.