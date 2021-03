La pandemia affonda le navi piemontesi: -12% per l'export 2020. Ma la fine dell'anno (e la Cina) lasciano ben sperare

Un calo a doppia cifra (abbondante). Non poteva che concludersi così, un 2020 che è stato funestato dalla pandemia da Covid-19, per le esportazioni piemontesi. Il blocco - o quantomeno il robusto rallentamento - degli spostamenti delle persone e delle merci ha influenzato pesantemente vendite e acquisti oltre confine. E se l'ultima porzione di anno regala qualche barlume di speranza, il bilancio complessivo sui 12 mesi non può che essere negativo.

Per la precisione, un calo del 12,7% (con il valore delle esportazioni che si è fermato a 41 miliardi di euro), cui si accompagna anche un calo delle importazioni quasi della stessa portata (-13,6% per 27,9 miliardi). Lo dicono i numeri di Unioncamere Piemonte, che mettono in luce anche come l'andamento sia stato piuttosto variabile, trimestre dopo trimestre, rispetto al 2019.





La fine dell'anno regala un sorriso

Dal -7,4% del primo periodo si è passati al -36,3% di giugno, quando il blocco era stato quasi totale, in tutto il pianeta. Il terzo trimestre era risalito fino a un -7,8% mentre solo la chiusura d'anno regala un segno più, in positivo per 2 punti percentuali. Complessivamente, però, il Piemonte ha fatto peggio dell'Italia nel suo complesso, visto che a livello nazionale il calo dell'export si è fermato a -9,7%. Anche le altre regioni "gemelle" hanno fatto meno peggio: Lombardia (-10,6%), Emilia-Romagna e Veneto (-8,2% per entrambe).

"L’emergenza sanitaria mondiale e la paralisi internazionale delle merci non potevano non interessare anche il Piemonte - commenta Gian Paolo Coscia, presidente di Unioncamere Piemonte -, ma il risultato positivo dell’ultimo trimestre ci fa, invece, ben sperare nella possibilità per la nostra regione di una ripresa dei valori del commercio estero. Continua a essere prioritaria e necessaria in quest’ottica, però, l’attuazione di un rapido piano vaccini nazionale e internazionale".