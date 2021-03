"Un sindaco verde a Torino per costruire un asse strategico con Milano"

"Diamo il benvenuto al Sindaco di Milano Beppe Sala nella famiglia dei Verdi Europei di cui i Verdi italiani sono fondatori e rappresentanti nel nostro paese": così dichiarano i Portavoce dei Verdi Europa Verde Piemonte Tiziana Mossa e Alessandro Pizzi.

"Siamo convinti che Milano avrà il suo primo Sindaco Verde e lavoreremo anche a Torino per costruire una visione green ed un asse strategico Milano-.Torino. Confermiamo il nostro appoggio al candidato Sindaco Enzo Lavolta l'unico che possa costruire una larga coalizione puntando con coraggio e decisione su sviluppo sostenibile e avanguardia ambientale".

"Occorre costruire quell' urgente e necessario cambiamento in grado di avviare una transizione ecologica che affianchi giustizia ambientale alla giustizia sociale venendo incontro anche alle richieste delle giovani e dei giovani che hanno riempito le piazze in questi anni", proseguono i Verdi. "È necessario contrastare quel greenwashing di chi in questi anni ha utilizzato le tematiche legate all' ambiente come strumento di propaganda e non per costruire la convenzione ecologica nel nostro paese".

"Il percorso che sta facendo il Sindaco Sala a Milano, nella sua coalizione di centrosinistra, allargando il più possibile sia una cosa positiva e pensiamo sia doveroso riproporlo anche a Torino per le comunali 2021 costruendo una coalizione forte, ecologista, progressista, ambientalista e femminista".