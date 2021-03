Covid-19, Nosiglia: "Come vincere la paura? Con la fiducia in se stessi e negli altri"

Cesare Nosiglia, arcivescovo di Torino, torna a parlare della pandemia che sta mettendo in ginocchio il mondo. "Ancora oggi, molta gente stenta ad affrontare la situazione che si sta vivendo: come vincere la paura che si è impadronita di loro e non solo? La fiducia e non il coraggio, la fiducia in se stessi,negli altri e in Dio che ci salva".