Controllo straordinario in Barriera di Milano: identificate 49 persone, 1 arresto e due denunce

Giovedì pomeriggio è stato effettuato un controllo straordinario del territorio nell’area di competenza del Commissariato Barriera di Milano. L’attività ha interessato l’ex Manifattura tabacchi, il parco Sempione, i giardini di via Montanaro, l’area di largo Giulio Cesare e via Scarlatti nonché le sponde del fiume Stura in Lungo Stura Lazio e corso Giulio Cesare. Sono state identificate complessivamente 49 persone, 4 di queste sono state accompagnate presso gli uffici di Polizia perché prive di documenti, 3 invece avevano a loro carico un avviso orale del Questore.

I controlli sono stati coadiuvati dal Reparto Prevenzione Crimine, dal Reparto Mobile e dalle Unità Cinofile. All’interno dei Giardini adiacenti la via Montanaro è stato identificato un cittadino romeno di 32 anni, l’uomo aveva a suo carico ben due notifiche di rintraccio, una riguardante un Ordine di Carcerazione e l’altra inerente un provvedimento prefettizio di revoca di validità della patente di guida (patente già ritirata per la verifica dei requisiti psicofisici per la guida). Il trentaduenne dovrà espiare la pena della reclusione di 1 anno per guida sotto l’influenza dell’alcool e provvedere al pagamento di un’ammenda di 4 mila euro.