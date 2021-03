Chiuso un esercizio commerciale in via Camerana

Non aveva mai sanificato i locali del suo esercizio commerciale, violando le norme anti Covid vigenti. Per questo la titolare di un negozio in via Camerana è stata multata di 800 euro dalla polizia, nel corso di un controllo straordinario lo scorso venerdì mattina.

L'esercizio è stato provvisoriamente chiuso. Totalmente assenti, all'interno, gel disinfettante, guanti e barriere anti contagio.