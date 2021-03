Trovati bocconi per cani con chiodi nel giardino di via Coni Zugna

Il cattivo sapore di quel boccone appena addentato l'ha salvato dal peggio. Ma la disavventura sarebbe potuta capitare a tanti altri cani di Mirafiori Sud. E' successo questa mattina Horus, a spasso con la padrona Carmen Terrazzino nel giardino di via Coni Zugna 2, nei pressi del Palamirafiori. In mezzo a una siepe era nascosto un pezzo di wurstel con alcuni chiodi piantati dentro, che ha subito attirato l'attenzione dell'animale.

"Per fortuna l'ha risputato", racconta lei, postando su Facebook la foto della trappola. "Se abitate in zona, fate attenzione".

Poi, un appello al vicepresidente della Circoscrizione 2 Alessandro Nucera, affinché si creino, nel quartiere, nuove aree cani da utilizzare in sicurezza: "Qui non ci sono zone adatte e quelle presenti non sono abbastanza, dato che sono tantissimi i cani in questo rione. Si potrebbe magari usare una parte del parco dell'ex scuola Salvemini".

"Oggi - conclude - io avrei potuto perdere il mio cane, ma avrebbe potuto essere qualsiasi cane o, peggio, un bambino".