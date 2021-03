13 indagati, 4.724 persone controllate, 284 pattuglie impegnati: tutti i numeri dell'attività della Polizia nelle stazioni e sui treni del Piemonte

13 indagati, 4.724 persone controllate, 284 pattuglie impegnate nelle stazioni e 4 in abiti civili per attività antiborseggio. 72 i servizi di vigilanza a bordo di 170 treni. 25 i servizi lungo linea e 41 quelli di ordine pubblico. Questi i risultati dell’attività settimanale del Compartimento Polizia Ferroviaria per il Piemonte e la Valle d’Aosta.

A Torino nella stazione di Porta Nuova, durante i quotidiani servizi di antiborseggio in ambito ferroviario, la Squadra di Polizia Giudiziaria compartimentale ha denunciato un ventiduenne e una trentaseienne, entrambi italiani per furto aggravato in concorso. I giovani entrati in un esercizio commerciale di stazione, hanno sottratto un tester e staccato l’antitaccheggio, cercando poi di scappare verso una delle uscite della stazione, ma una dipendente del negozio ha attirato l’attenzione degli operatori Polfer indicando chiaramente i due giovani. Raggiunti, sono stati accompagnati negli uffici di polizia e, dopo aver recuperato la refurtiva, entrambi, con precedenti di polizia per reati contro il patrimonio e la persona, sono stati denunciati all’Autorità Giudiziaria per furto aggravato in concorso.

A Domodossola il personale Polfer ha rinvenuto sostanza stupefacente di tipo marijuana. In particolare il Dirigente Movimento della stazione di Stresa (VB) ha trovato un giubbotto abbandonato sulla linea ferroviaria, che a suo dire conteneva degli strani involucri. Recuperato dal personale Polfer, è stato rinvenuto nelle tasche interne stupefacente di tipo marijuana per un complessivo di oltre 230 gr., confezionato in quattro involucri.