Prodotti scaduti e alimenti in cattivo stato di conservazione: negoziante multato di oltre 8 mila euro

Sabato mattina, durante un servizio ordinario volto alla tutela del consumatore, il Comando Territoriale di Porta Palazzo ha effettuato un controllo igienico sanitario di un locale di via Andreis.

L'ispezione ha evidenziato una serie di irregolarità. Oltre alle precarie condizioni igieniche di tutto il negozio, gli agenti hanno rinvenuto molti prodotti scaduti esposti tra gli scaffali e, dentro un frigorifero, hanno anche trovato 9 polli privi di confezione con la carne a diretto contatto con il ghiaccio e altri alimenti.

I vigili hanno inoltre rinvenuto 41,5 kg di buste non compostabili e biodegradabili.

Il titolare dell'esercizio, un sessantaduenne di nazionalità egiziana, è stato sanzionato e denunciato all'Autorità Giudiziaria per alimenti in cattivo stato di conservazione. Inoltre, è stato contravvenuto per gli alimenti scaduti, per i sacchetti non compostabili e biodegradabili, per malfunzionamento della bilancia, per le condizioni igienico sanitarie del locale e per utilizzo a magazzino del negozio, per un totale di oltre 8.000 euro di sanzioni.

Oltre ai 9 polli, sono stati sequestrati e distrutti 50 barattoli di peperoni e marmellate, 10 confezioni di formaggi, 2 chilogrammi di dolci arabi, datteri, 100 piadine di pane arabo e 4 chilogrammi di farine.