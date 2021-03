70enne si sente male e poco dopo muore: tragedia a Moncalieri

Pomeriggio tragico quello di oggi, lunedì 15 marzo, a Moncalieri. Attorno alle 15.30 una donna di 70 anni è morta in via Martiri della Libertà, mentre stava percorrendo il marciapiede per entrare nel centro medico del Cdc.

Secondo le ricostruzioni, l'anziana si è accasciata a terra, ha chiesto aiuto ma ha perso quasi subito i sensi. Forse un malore improvviso è risultato fatale: inutile l'intervento dei sanitari del 118, chiamati da chi aveva assistito alla drammatica scena.

La donna è morta poco dopo. Sul posto sono arrivati anche i carabinieri, che ora stanno indagando per fare luce su questa morte improvvisa.