Il consigliere di Torino Tresso: "Ho fatto il Covid: nessuna esitazione quando potrò vaccinarmi"

Il capogruppo comunale di "Lista Civica per Torino" Francesco Tresso è stato contagiato dal Covid ed è uscito oggi "dopo 20 giorni di quarantena per un tampone di controllo". Ad annunciarlo è lo stesso consigliere comunale, tramite un post Facebook, dove spiega che la malattia "non è stata una passeggiata".

"Credo nella scienza - prosegue - e conosco il significato dei numeri. In Germania, su 1 milione e 700 mila vaccini AZ si sono verificati 5 o 6 casi di trombosi, equivalenti a 1 su 300 mila. Vuol dire che se vacciniamo una città come Bari, o come Verona, non si verifica neanche un caso, mentre in piena pandemia continuiamo ad avere numeri tristemente certi di decessi (oltre 350 al giorno)".