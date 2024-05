Moncalieri, da domani sottopasso di via Pastrengo chiuso tre sere per lavori

Moncalieri, sottopasso di via Pastrengo chiuso tre sere per lavori

Da domani, mercoledì 8 maggio, per tre sere di fila il sottopasso di via Pastrengo a Moncalieri non sarà percorribile. Sono in programma, infatti, lavori per realizzare un sistema di videocontrollo semaforico, che servirà a monitorare il passaggio per eventuali problematiche legate a circolazione e accumuli d'acqua in caso di piogge abbondanti.

Allagamenti e problemi nel recente passato

Più di una volta, anche in tempi recenti, il sottopasso non è stato immune da situazioni di questo tipo, in particolare durante l'ondata di maltempo della metà di maggio del 2023. Per questo, il Comune di Moncalieri ha emesso un'ordinanza che prevede la chiusura del sottopasso Pastrengo per tre sere di file, dalle ore 20 alle ore 7 dal giorno successivo.

Ritorno alla normalità dalle 7 dell'11 maggio

La circolazione tornerà quindi normale a partire dalla mattina di sabato 11 maggio.