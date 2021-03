In piazza Rivoli panchine danneggiate o inutilizzabili a causa delle auto in sosta

Panchine divelte in piazza Rivoli

Piazza Rivoli è uno degli snodi più importanti di Torino, soprattutto per quanto riguarda il traffico automobilistico, ma anche un punto di passaggio frequentatissimo grazie alla presenza della fermata della metropolitana e della viabilità ciclabile recentemente implementata dall'amministrazione comunale.

Sul suolo della stessa piazza sono presenti anche diverse panchine, la maggior parte delle quali inutilizzabili a causa dei danneggiamenti subiti o per la presenza delle auto in sosta che impediscono ai cittadini di raggiungerle. A segnalare la situazione è il comitato C4: “La nostra richiesta – dichiara il segretario Lorenzo Ciravegna - è quella di spostarle in prossimità della banchina verde oppure toglierle definitivamente, così sono inutili”.