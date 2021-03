Clochard minaccia i sanitari del 118 con un coccio di bottiglia e rimedia una denuncia

Sono da poco passate le 23 quando alcuni operatori del 118 contattano il 112 NUE segnalando l’atteggiamento molesto di un clochard.

Il personale sanitario è fermo a bordo strada su corso Vinzaglio, impegnato in un servizio di assistenza ai senzatetto, quando improvvisamente un clochard, cittadino somalo di 35 anni, si avvicina a loro brandendo il collo di un bottiglia. L’uomo è senza controllo, inveisce contro gli operatori, che, spaventati, si rifugiano all’interno del mezzo. La richiesta di soccorso fatta dai sanitari al 112 NUE mette in fuga il trentacinquenne. Grazie alla descrizione fornita, gli agenti del commissariato Centro rintracciano dopo pochi minuti il reo in corso Galileo Ferraris.

Il somalo, con precedenti di Polizia, è stato denunciato per minaccia a Pubblico Ufficiale e sanzionato per aver violato le vigenti normative anti Covid.