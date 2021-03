Il coronavirus si porta via anche l'ex magistrato Bruno Tinti

È morto a 78 anni dopo essere stato contagiato dal Covid il magistrato Bruno Tinti, figura storica degli ambienti giudiziari torinesi.

Tinti era entrato in magistratura nel 1967. Prestò servizio per quasi tutta la carriera a Torino (ma fu anche procuratore capo a Ivrea) dove, fra l'altro, si specializzò nella lotta ai reati economici. Tra le numerose inchieste che condusse spicca, negli anni Novanta, quella sul caso Telekom Serbia.

Nel 2007 firmò un libro, "Toghe rotte", in cui, avvalendosi delle testimonianze dirette di numerosi colleghi, raccontò il disagio dei magistrati: il volume ottenne un grande successo di vendite. Nel 2008 scelse di andare in pensione e in seguito divenne commentatore per "Il Fatto Quotidiano".