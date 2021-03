Non si rassegna alla fine della storia ed evade dai domiciliari per andare a perseguitare ancora la ex

Incurante anche del coprifuoco, attorno all’una di notte dello scorso giovedì si è presentato sotto casa della ex e si è attaccato insistentemente al citofono.

L’uomo, 40 anni, era sottoposto al regime degli arresti domiciliari per violenze pregresse nei confronti della ex compagna. Pur non potendosi avvicinare a meno di 500 metri dalla abitazione di lei, ha infranto l’ordinanza e per oltre 10 minuti ha citofonato, inviando peraltro anche messaggi e chiamate sul numero di telefono della vittima.

Personale del Commissariato Dora Vanchiglia in servizio di Volante si è recato celermente sul luogo ed ha individuato l’autore dei fatti mentre tentava di allontanarsi. Per lo stalker si sono riaperte le porte del carcere per il reato di evasione.