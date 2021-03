Pugno duro della Municipale contro i lavavetri di corso Regina Margherita. Ieri gli agenti hanno eseguito un blitz nella zona vicino al terminal bus di corso Vittorio, diventata un “bivacco” per una quindicina di persone.

Da tempo i cittadini segnalavano il degrado vicino al tribunale

Un’operazione su segnalazione dei cittadini, che da tempo denunciavano una situazione di degrado, oltre ad atteggiamenti molesti. Il gruppo di giorno faceva i lavavetri, mentre di notte dormiva accampato dentro tende da campeggio, cartoni e materassi e nel giardino Artiglieri di Montagna, proprio dietro il terminal dei bus delle linee extraurbane.

Gli agenti hanno monitorato la situazione e sono intervenuti gradualmente nella zona del tribunale di corso Vittorio Emanuele II e sull'asse di corso Regina Margherita, in particolare all'angolo con corso Tassoni. Solo negli ultimi 10 giorni i ‘civich’ hanno sequestrato 56 ‘spazzole’ utilizzate per il lavaggio dei vetri.

L’indagine approfondita e gli accertamenti effettuati hanno portato all'identificazione, durante il blitz di ieri mattina, di 15 persone tutti di nazionalità rumena.

Uno degli uomini identificati, un trentenne pluripregiudicato con precedenti per rapina e violenza sessuale, è stato portato al Centro di Permanenza per il Rimpatrio. Per un suo coetaneo è scattato l'ordine di espulsione per tentata estorsione, furto e ricettazione e dovrà lasciare il territorio nazionale entro 30 giorni.

Al termine delle operazioni l'area utilizzata per l'accampamento è stata completamente sgomberata e poi ripulita dal personale dell’AMIAT.

Task force contro i parcheggiatori abusivi al San Giovanni Bosco

La scorsa settimana la Municipale aveva svolto un blitz contro i parcheggiatori abusivi del San Giovanni Bosco. Non un semplice servizio, ma una vera e propria task force – con agenti in divisa e in borghese – per colpire chi chiede denaro a chi cerca un posto per la propria auto in prossimità dell’ospedale di Barriera di Milano. Una scelta dettata anche dal fatto che, aumentando le affluenze di auto sul piazzale del nosocomio per le vaccinazioni anti Covid, sono proliferati i parcheggiatori abusivi che si contendono con prepotenza la gestione dei posteggi.