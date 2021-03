"Sindaco Schettino, mentre la gente muore tu fai il vaccino": insulti sul municipio al primo cittadino di Castellamonte

"Sindaco Schettino, mentre la gente muore tu fai il vaccino". E' la scritta comparsa nella notte per mano di ignoti sui muri del municipio di Castellamonte, nel Canavese. Destinatario della frase, che fa riferimento al capitano della Costa Concordia, è Pasquale Mazza: primo cittadino che nei giorni scorsi era finito al centro delle polemiche dopo aver ricevuto una prima dose di vaccino mentre si era recato a visitare il centro in cui somministravano le iniezioni agli over 80.

Mazza aveva subito spiegato che si era trattato di una casualità: una vaccinazione effettuata per fare in modo che non si sprecasse una fiala ormai iniziata e senza più persone cui iniettarla. Ma questo non aveva placato il polverone.

La scritta, effettuata con vernice bianca, è stata rimossa dagli addetti del Comune, mentre i carabinieri stanno conducendo le indagini per risalire al responsabile.