Indicato soprattutto per coloro che fanno bodybuilding e cercano l'ipertrofia , la proteina del siero di latte è un grande alleato di ogni atleta che si rispetti.

Spesso collegate alla routine di allenamento, le whey possono essere usate anche da persone che semplicemente seguono una dieta sana e/o hanno bisogno di aumentare l'assunzione di proteine nella loro vita quotidiana.

Questo tipo di integratore è indicato, in linea generale, per la composizione muscolare e per la riparazione di piccoli traumi e lesioni delle fibre (causato dallo sforzo fa-o durante l'esercizio); esso è, quindi, molto importante per chi cerca l'aumento della massa muscolare, la definizione del corpo e un migliore recupero post-allenamento.

Le proteine in polvere whey non sono altro che proteine estratte dal siero di latte, di alta qualità, di alto valore biologico e ricche di aminoacidi essenziali.

Attualmente sul mercato si possono trovare una grande varietà di marche di whey - alcune più o meno sane; così come, più o meno gustose.

In generale, questo prodotto è molto apprezzato grazie alla sua ampia varietà di sapori (come, per esempio, vaniglia, fragola, cioccolato, caramello ecc.) e per la sua facilità di utilizzo: basta scioglierle in acqua per un’assunzione rapida di proteine.

Su internet si trovano diverse ricette con proteine in polvere whey , per poter variare il loro utilizzo (non solo nello shaker!). Tuttavia, queste sostanze dovrebbero essere consumate sotto la supervisione di un nutrizionista, che prenderà in considerazione le particolarità di ogni caso e indicherà il tipo di siero di latte, la forma e le quantità appropriate per il consumo.