Tentano il colpo in un alloggio di via De Sanctis, ma finiscono in manette: arrestati due topi d'appartamento

Affacciandosi alla finestra, però, l'uomo ha notato due persone che escono rapidamente dal portone della stabile per poi entrare in un altro palazzo della via e quindi è scattata la chiamata alla polizia.

Giunti sul posto, gli agenti hanno trovano a uno dei piani del palazzo degli arnesi da scasso, ad un altro piano uno spioncino coperto con della carta stagnola. Gli agenti hanno risalito la scalinata hanno trovato i due, entrambi cittadini georgiani di 35 e 28 anni, al settimo piano. Per i due stranieri è scattato l’arresto per il tentato furto. Il trentacinquenne è stato anche denunciato per possesso e fabbricazione di documenti falsi in quanto trovato i possesso di una patente di guida bielorussa presumibilmente contraffatta.