Strisce gialle e blu, Magliano (Moderati): "Un contrassegno da esporre sul cruscotto garantirebbe più posti liberi per i residenti"

"Il solo rischio di essere multati in caso di passaggio della Municipale non è un deterrente sufficiente: con un un pass da esporre, invece, permetteremmo di capire immediatamente se un'auto è di proprietà di un residente oppure no e se dunque ha titolo oppure no a parcheggiare negli stalli riservati a chi risiede in zona. Milano e Firenze si sono già adeguate: la richiesta dei Moderati è di fare lo stesso anche a Torino. La dematerializzazione farà anche risparmiare carta, ma non tempo né pazienza da parte dei residenti". Lo dice il capogruppo dei Moderati Silvio Magliano.

"Situazione tipo: sono un residente di Vanchiglia o di San Salvario o di qualsiasi altra zona di Torino nella quale vi siano stalli riservati per gli abitanti del quartiere, sono tornato a casa e sto cercando parcheggio ma, nonostante le strisce gialle e blu, non trovo un solo posto. Mi chiedo: queste auto saranno davvero tutte di residenti? O per caso qualcuno ha posteggiato senza titolo l'auto negli stalli gialli e blu? La domanda, al momento, è senza risposta: non c'è modo per l'automobilista-residente di riconoscere se un certo mezzo è di proprietà di un vicino di casa o di un avventore. Quanto possa essere utile, in termini di deterrenza, un ipotetico contrassegno da residente da esporre sul cruscotto è dunque immediatamente chiaro".

"Con una simile misura, chi cerca e spesso non trova posteggio potrà immediatamente identificare eventuali abusivi ed eventualmente chiedere l'intervento della Municipale. Gli Agenti possono sempre sanzionare chi posteggia senza titolo anche senza un contrassegno, naturalmente, ma solo in occasione dei passaggi sul territorio. Troppo poco per costituire un efficace elemento di deterrenza per i furbetti".

"Chiederemo alla Giunta, come Moderati, di intervenire affinché anche Torino, come altri Comuni quali Milano e Firenze, adotti questa soluzione. Se la dematerializzazione fa risparmiare carta, di certo non sta evitando perdite di tempo e di pazienza ai torinesi. Gli stalli gialli e blu sono riservati, nell’orario serale dalle 19:30 alle 08:00, ai soli residenti o dimoranti in possesso dell'abbonamento di sosta D3".