Dopo il caos Covid, i nidi chiusi. Il calvario di Lisa, neo-mamma di Torino: "Facciamo i salti mortali per non perdere il lavoro"

Diventare mamma non è mai semplice. Diventarlo con una pandemia in atto è ancora più complicato. Così chi nel 2020 aveva il pancione – e all’epoca aveva già fatto i conti con ecografie e diagnosi pre-natali in solitaria, travaglio e gestione del neonato sempre da sola in ospedale – nel 2021 e con il rientro lavorativo si sente ancora più sola.

Perché a pagare i conti della DAD, dei nidi chiusi, dei nonni impossibilitati a muoversi e a rischio contagio, dei minimi (se non nulli) sostegni economici alle famiglie sono spesso le donne. Costrette a dover ritardare, se va bene, il rientro lavorativo. Se no, a lasciare l’occupazione perché nessuno può occuparsi del bimbo.

Lisa di Torino, con Edoardo di 9 mesi, un lavoro ce l’ha. Ma per tenerlo è costretta a fare i salti mortali. “ Io e il mio compagno – racconta - siamo due dipendenti del settore privato: io sono impiegata. Al compimento dei 6 mesi Edo inizia il nido per permettermi il rientro”. “Abbiamo - aggiunge - solo un nonno disponibile, anziano e con qualche problema di salute che da solo con il bimbo non riesce a stare ”.

Per far quadrare il tutto, la famiglia deve anche attrezzarsi con una baby sitter perché solo il nido, senza nessuno che possa occuparsi del bimbo nella gestione post, è impossibile. E Lisa non può lavorare da casa: “Il responsabile non me l’ha mai concesso perché non è d’accordo”.

“A gennaio - continua - affrontiamo 15 giorni di quarantena per un caso covid al nido. Il mio titolare mi dice di fare smart working, ma ovviamente con un bimbo che si arrampica ovunque non posso permettermi di farlo per la sua sicurezza”.





I contrasti con la titolare: "Non lavorerai più da casa"