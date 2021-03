“Il PCI comunità morale”: un webinar dell'Istituto Antonio Gramsci

Ricordando il Convegno nazionale del Pci "Politica e questione morale", tenutosi a Torino dal 20 al 22 marzo 1987, la Fondazione Istituto piemontese “Antonio Gramsci” propone il webinar “Il PCI comunità morale”, che inaugura il ciclo di appuntamenti nell’ambito del progetto 1921-2021 Riscrivere le parole della partecipazione. I cent’anni della nascita del Partito Comunista Italiano.

Per il direttore Matteo D’Ambrosio “il PCI torinese rispose a sfide che, solo in parte mutate, si ripropongono ancora oggi: la morale nella politica e nell’amministrazione, il lavoro delle donne, la scuola e la cultura per l'inclusione sociale, la città per i cittadini, i diritti sociali per chi ne è privo, il contrasto alla violenza. Cominciamo con i webinar con l’obiettivo di trasferirne i contenuti in podcast, anche attraverso le testimonianze contenute negli archivi del PCI conservati dall’Istituto Gramsci. Nessuna rievocazione, ma un percorso di senso per ragionare sulla nostra città futura.”

L'incontro si svolgerà giovedì 25 marzo alle 18:30 e sarà trasmesso in diretta streaming sulla pagina Facebook e sul canale YouTube della Fondazione Istituto piemontese Antonio Gramsci.

Interverranno Luciano Violante, presidente emerito della Camera dei Deputati, e il costituzionalista Mario Dogliani.