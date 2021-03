"A ricordare e riveder le stelle": Nichelino ricorda le vittime delle mafie

Anche la Città di Nichelino rende omaggio alle tante vittime delle mafie e di tutte le organizzazioni criminali.

Domani, sabato 20 marzo, a partire dalle ore 9.30, andrà in diretta streaming (causa normative anti Covid è impossibile la partecipazione in presenza del pubblico) la celebrazione della "XXVI Giornata dell'impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie" che l'associazione Libera organizza il 21 marzo di ogni anno.

Dalla Palazzina di Caccia di Stupinigi saranno letti i nomi delle oltre 900 vittime innocenti della criminalità mafiosa. All'evento "a ricordare e riveder le stelle" saranno presenti il sindaco di Nichelino Giampiero Tolardo, il suo vice Michele Pansini, il Consigliere regionale Diego Sarno, il Consigliere comunale Tommaso Rettegno e amministratori dei Comuni vicini.