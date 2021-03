Dosi last minute e la campagna ‘il Piemonte ha bisogno di te’: “Ampliamo l’esercito del vaccino” (VIDEO)

Il Piemonte prova ad accelerare sui vaccini. Dopo lo stop di AstraZeneca, costato circa 25mila dosi rimaste “in arretrato”, la Regione lancia una campagna per recuperare il terreno perso riprendendo lo slogan dello Zio Sam “Il Piemonte ha bisogno di te”, rivolgendolo a medici, infermieri e volontari.

L’obiettivo, come dichiarato dal presidente della Regione Alberto Cirio, è quello di “ampliare l’esercito del vaccino”. Intanto, nella giornata di oggi, sono ripartite le somministrazioni di AstraZeneca.

LA SITUAZIONE

Quel che è certo è che in questo momento il Piemonte dispone di 104.000 dosi di AstraZeneca, 16.500 di Moderna e 28.000 di Pfizer. 136 i centri vaccinali pubblici operativi e 24 privati in fase di attivazione. Numeri che permetteranno, entro marzo, di arrivare a somministrare 20.000 dosi al giorno.

“IL PIEMONTE HA BISOGNO DI TE”

Per far crescere le fila dell’esercito del vaccino, la Regione ha poi rilanciato lo slogan dello Zio Sam, adattandolo a un “Il Piemonte ha bisogno di te”. Un messaggio rivolto a medici e infermieri in pensioni, strutture private e volontari. “Raccolgo tanto entusiasmo, ognuno vuole dare il suo contributo” ha commentato Cirio. Intanto, il Governatore ha reso noto che sono circa 1.100 i medici di base che hanno aderito alla "chiamata alle armi" e si sono resi disponibili a somministrare il vaccino anti Covid: "Se ognuno di loro ne inoculasse anche solo 10 al giorno, arriveremo a 10.000 dosi in più ogni 24 ore".

LA CAMPAGNA

Ripristinare la fiducia. E’ questo l’obiettivo della campagna lanciata dall’assessore Matteo Marnati, che vedrà personaggi famosi e volti noti incentivare i piemontesi a vaccinarsi. Al progetto hanno aderito Cristina Chiabotto, Ezio Greggio, Evelina Christillin, Piero Chiambretti, Marco Berry, Alba Parietti e Walter Rolfo, oltre ad altre personaggi famosi. “Abbiamo raccolto volti noti piemontesi, sui social vogliamo lanciare messaggi di fiducia perché crediamo nella scienza e nella ricerca. Vogliamo convincere più persone possibili per raggiungere l’immunità di gregge”. I messaggi saranno trasmessi via social e su un maxi schermo che verrà allestito davanti alla Regione Piemonte, in piazza Castello.

DOSI LAST MINUTE

Intanto, proprio per sfruttare al massimo le dosi e non sprecarne nemmeno una, si fa largo l’ipotesi di somministrazioni last minute con quelle avanzate a causa di rinunce. Un’idea già lanciata dal generale Figliuolo e ripresa da Cirio: “Non prendiamo il primo che passa per la strada, abbiamo fatto un overbooking, ma nella categoria di appartenenza: mi iscrivo al last minute e con un messaggio vengo avvisato due ore prima”.

OSPEDALE VALENTINO

Capitolo ospedale temporaneo del Valentino: per il momento, la volontà pare essere quella di non riaprilo, anche considerato l’appiattimento della curva negli ultimi due giorni: “Il mio sogno è che diventi il più grande centro vaccinare del Piemonte, questi sono i nostri auspici ma la cautela è fondamentale” ha spiegato Cirio. “Quell’ospedale è nato per essere un polmone di riserva, riattivabile in 24 ore: se questi dati saranno confermati, lo convertiremo in centro vaccinale” ha ricordato il presidente.