Piazza Bengasi, dopo il cantiere arrivano le strisce blu: polemiche in Circoscrizione 8

Non si arresta l'epopea di piazza Bengasi, a ben nove anni dall'avvio del cantiere per il prolungamento della Linea 1 della metropolitana. Anche se il termine dei lavori è previsto ad aprile, come comunicato dalla società Infra.To, per i residenti e i commercianti si aprirà subito dopo una nuova fase critica: l'arrivo delle strisce blu.

Lo rende noto la Circoscrizione 8, che, due giorni fa, ha ricevuto dal Comune la richiesta di parere in merito alla costruzione di uno spiazzo con 400 posti auto a pagamento. "In quella zona è una continua presa in giro - commenta amareggiato il coordinatore al commercio Alessandro Lupi -, neanche il tempo di chiudere il cantiere e già hanno pronta la nuova delibera".

Si creerebbe così una vera e propria area di interscambio, destinata soprattutto ai pendolari che, arrivando da fuori Torino, volessero lasciare la macchina per proseguire in metro. L'idea era già emersa il mese scorso, durante un incontro tra l'assessorato alla viabilità, la circoscrizione stessa e il Comune di Moncalieri, che aveva lanciato la proposta delle strisce blu nelle vie di confine.

"Ora abbiamo un mese di tempo per esprimere il parere", dice il vicepresidente della Otto Massimiliano Miano. E resta, intanto, aperta anche la questione relativa a parcheggio interrato, realizzabile solo con fondi ministeriali - e da cui dipende il ritorno del mercato spostato in via Onorato Vigliani.