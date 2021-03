Serve l'aperitivo al tavolo a quattro clienti, chiuso un bar in via Di Nanni

Bar in via Di Nanni

Erano circa le 18 di giovedì pomeriggio, quando una volante della polizia, transitando in via Dante di Nanni, ha notato un bar con una serranda alzata e l’altra, in corrispondenza della saletta interna, completamente abbassata.

I poliziotti, accedendo attraverso il cortile condominiale dello stabile adiacente, hanno scoperto all'interno quattro persone sedute ai tavoli, intente a consumare bevande e a mangiare snack, mentre la titolare era dietro al bancone.

Gli avventori sono stati multati e il locale chiuso provvisoriamente per cinque giorni.