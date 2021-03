Moncalieri, tentano di svaligiare un'abitazione entrando dalla finestra: arrestata una coppia [VIDEO]

A Moncalieri, in via Sestriere, sono finiti in manette un uomo e una donna, entrambi di 43 anni, residenti a Nichelino. I due, aiutandosi con una scala, hanno cercato di entrare in un appartamento al primo piano, passando dalla finestra. L'arrivo dei carabinieri, nel frattempo allertati dal proprietario, li ha fatti desistere.

I ladri hanno quindi tentato di nascondersi tra le auto parcheggiate, ma sono stati in poco tempo scovati e bloccati. I carabinieri hanno sequestrato la scala utilizzata per il tentativo di furto, una corda e una tenaglia.