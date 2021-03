Arrestato per furto un uomo di 53 anni in un supermercato di via Cigna. Dopo aver rubato alcuni prodotti alimentari, il ladro ha aggredito l'addetto alla sicurezza con un seghetto di 50 cm che teneva per lo zaino, per poi darsi alla fuga.

L’immediato intervento della pattuglia di carabinieri, allertata dal 112, ha permesso di bloccare il fuggitivo nella vicina via Cottolengo.