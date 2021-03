Chieri, si cercano volontari per lavorare all'interno dell'orto sociale

Nelle scorse settimane il Comune di Chieri ha rinnovato il patto di condivisione con la Cooperativa Animazione Valdocco avente per oggetto azioni di cura e di valorizzazione dell’orto sociale situato in zona Fontaneto (nell’area tra corso Olia, via Vasino e via Gionchetto), azioni che vedono il coinvolgimento di persone con disabilità, famiglie straniere e persone con fragilità sociali ed economiche.

Con l’inizio della stagione primaverile, l’orto sociale ha bisogno di volontari per curare gli ortaggi, le piante aromatiche e le piante antiche di questo angolo verde in città. "Vogliamo lanciare un appello per coinvolgere i chieresi in questo importante progetto - spiega il sindaco di Chieri, Alessandro Sicchiero - nell’orto sociale le attività di coltivazione di ortaggi e di piante aromatiche ed antiche vedono coinvolti gli ospiti dei gruppi di appartamento gestiti a Chieri dalla Cooperativa Animazione Valdocco, che organizza in questo spazio verde anche attività ludico-ricreative di socializzazione ed educative. I volontari opereranno sotto il coordinamento della Cooperativa, secondo le regole previste nel patto di condivisione, e potranno portarsi a casa i prodotti coltivati".