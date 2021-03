Dopo "Il Genitore al tempo del Covid" a Moncalieri il progetto Storie cucite a mano propone "Genitori da favola"

A Moncalieri, dopo “Il genitore al tempo del Covid”, prosegue con il nuovo format online "Genitori da favola", la collaborazione tra il Centro Studi Sereno Regis di Torino e Storie cucite a mano, progetto selezionato dall’impresa sociale Con i Bambini, nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile che coinvolge anche Roma e Lecce.



Dal 29 marzo al 21 giugno (il lunedì a settimane alterne dalle 17 alle 19), l'innovativo format proporrà un appuntamento diviso in due "momenti" sui temi della genitorialità: un webinar in diretta su Facebook (pagine @Storiecuciteamano e @Serenoregis) e una successiva discussione su zoom (info e iscrizioni 3483466294 - ilariazomer@serenoregis.org). Gli appuntamenti - coordinati da Ilaria Zomer, progettista e formatrice del Centro Studi Sereno Regis - prenderanno infatti il via alle 17 con una diretta Facebook di 30 minuti organizzata nella forma di intervista a un relatore esperto sul tema oggetto della serata. A seguire sulla piattaforma Zoom un gruppo chiuso di confronto fra i genitori e l'esperto della durata di 90 minuti. I genitori avranno la possibilità di iscriversi al gruppo al momento del lancio dell’evento oppure durante la diretta.



"La diretta su Facebook - che può essere seguita e rivista anche successivamente - è un’attività a bassa soglia di partecipazione a cui le persone possono “affacciarsi” senza troppo impegno e usufruire di alcuni contenuti e permette di ampliare la platea dei partecipanti e raggiungere anche quelle persone che non avrebbero mai il coraggio di partecipare a un gruppo di discussione chiuso", spiega Ilaria Zomer. "Il gruppo chiuso, invece, permette un livello di confronto e scambio molto superiore a quello che si potrebbe avere semplicemente ponendo qualche domanda al relatore durante la diretta".



Il ciclo prenderà il via lunedì 29 marzo dalle 17 alle 19 con un incontro sul tema “Emozioni fantastiche e come trovarle: abecedario di alfabetizzazione emotiva per genitori” con la partecipazione del sociologo Alberto Terzi, ricercatore e formatore che da anni si occupa di prevenzione e di politiche giovanili sia come presidente del Centro Studi Prospettive di Como che come consulente ministeriale e ricercatore dell'Istituto IARD di Milano. È co-fondatore della federazione nazionale "Ridere per Vivere" e si occupa di gelotologia, disciplina che studia il fenomeno del ridere, con particolare riferimento alle sue potenzialità terapeutiche e al benessere psicofisico della persona e dei gruppi sociali, che comprende anche le attività della più conosciuta clownterapia.



Il calendario proseguirà con appuntamenti bisettimanali sempre il lunedì dalle 17 alle 19 con “Regola, regola delle mie brame...: regole sostenibili per bambini e genitori più felici” (12 aprile), “Vale la pena che un bambini impari piangendo quello che può imparare ridendo? Riflessioni scomode sulle punizioni” (26 aprile), “Vengo anch’io! Sì anzi no! La coerenza educativa attorno al bambino” (10 maggio), “Ma i bambini sono smart? Tecnologia e infanzia fra opportunità e rischio” (24 maggio), "Attenti al lupo: il dilemma fra il bisogno di libertà del bambino e il senso di sicurezza del genitore” (7 giugno), “Non sei più mio amico! Conflitti fra bambini, che fanno i genitori?” (21 giugno).



Storie Cucite a Mano è un progetto di prevenzione del disagio e di promozione del benessere per bambini e bambine tra i 5 e i 14 anni e per le loro famiglie, soprattutto quelle più fragili e vulnerabili. A Moncalieri, il progetto – coordinato dalla Cooperativa Sociale Educazione Progetto di Torino (capofila), dall'Associazione 21 luglio Onlus di Roma e da Fermenti Lattici di Lecce, con il monitoraggio della Fondazione Emanuela Zancan e la comunicazione a cura della Cooperativa Coolclub – coinvolge l’Amministrazione Comunale, l’associazione Teatrulla, la Cooperativa Sociale P.G. Frassati e l’Istituto Comprensivo Statale "Santa Maria".