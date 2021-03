Nichelino dice basta alla tampon tax: le farmacie comunali cancellano il 22% di Iva sui prodotti igienici femminili

Le farmacie comunali di Nichelino applicano da oggi, lunedì 22 marzo, lo sconto del 22%, pari all'aliquota Iva, sui prodotti igienici femminili essenziali: assorbenti interni, esterni (anche quelli per la terza età) e coppette mestruali. Lo sconto, deciso con provvedimento della Giunta comunale, elimina sul prezzo finale l'impatto dell'Iva.

“Come Giunta abbiamo deciso di togliere l’Iva al 22 % sui prodotti d’igiene femminili nelle farmacie comunali perché il ciclo mestruale non è un lusso e non può esserlo per nessuna", dicono il sindaco Giampiero Tolardo e l'assessora alle Pari opportunità Valentina Cera. "Un piccolo grande gesto, simbolico ma anche concreto, verso i bisogni delle donne”.

L'iniziativa da seguito un ordine del giorno approvato all'unanimità in consiglio comunale, con prima firmataria la consigliera Roberta Monticone.