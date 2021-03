Grimaldi (LUV):"Solo il 54% degli over 80 ha fatto il vaccino. Nell'Asl To5 finiti i posti in rianimazione: fallimento giunta Cirio"

Ritardi nei vaccini degli over 80, così come sul numero di giornaliero di somministrazioni, oltre ad ospedali sovraffollati. A tratteggiare il quadro negativo del Piemonte, nella lotta al Covid, è il capogruppo regionale di LUV Marco Grimaldi, che accusa la giunta Cirio e la sua giunta di “fallimento”.

“Solo il 54% degli over 80 piemontesi -spiega il consigliere regionale di minoranza - ha ricevuto la prima dose di vaccino e solo il 13% la seconda. Per Icardi e Rinaudo tutti gli anziani avrebbero dovuto ricevere la prima dose nella seconda metà di marzo”.

Il Presidente della Regione Alberto Cirio aveva poi annunciato come l’obiettivo minimo delle dosi da somministrare fosse 15.500, per salire a 20 mila. “Nell’ultimo mese – rincara Grimaldi – il Piemonte ne ha somministrato una media di 11.642 al giorno. Cirio racconta quotidianamente che la nostra Regione è pronta ad accelerare sui vaccini, ma i dati dicono l’esatto contrario: di Moderna sono state utilizzate solo il 58,1% delle dosi disponibili e di AstraZeneca solo il 42,6%”.

Complessa anche la situazione degli ospedali. “All'ASL TO5 non ci sono più posti in rianimazione per i pazienti non Covid e ieri Moncalieri ha convertito gli ultimi quattro letti di terapia intensiva: i malati Covid vengono trasferiti in Provincia di Alessandria già da inizio marzo, paralizzando anche tutte le attività degli ospedali di Tortona e Novi Ligure”.

E sul fronte dei vaccini oggi Poste Italiane ha consegnato 6.000 dosi del vaccino Moderna al San Giovanni Bosco di Torino. Altri mezzi sono diretti alle Farmacie Ospedaliere di Cambiano, Rivoli e Ivrea a all’Ospedale San Giovanni Bosco di Torino.