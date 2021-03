Fondazione Veronesi, visita virtuale al Museo Egizio per raccogliere fondi contro i tumori dei bambini

Una visita virtuale al Museo Egizio per raccogliere fondi a favore della ricerca e delle cure dei tumori dei bambini. E' l'iniziativa che ha organizzato la delegazione torinese della Fondazione Umberto Veronesi , tramite la responsabile Adele Artom , per finanziare il progetto Gold for kids , dedicato all’oncologia pediatrica.

“Da torinese, sono davvero felice che la Fondazione abbia l’opportunità di collaborare con una delle realtà più importanti e rappresentative della mia città. In un contesto così difficile per tutti, penso che sia di fondamentale importanza fare rete e il fatto di essere affiancati da un’istituzione di questo calibro è di grande motivazione, per me e le altre delegate, per portare avanti il nostro impegno nei confronti dell’oncologia pediatrica. Sono grata al Museo Egizio per la grandissima disponibilità dimostrata nei nostri confronti e alla cittadinanza per aver aderito con entusiasmo all’iniziativa”, afferma Adele Artom.