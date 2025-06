Sicurezza dimenticata? Protesta la Circoscrizione 5: “I nostri parchi mai considerati”

Mentre le zone rosse di Torino si arricchiscono di nuove telecamere di sorveglianza in punti simbolici come San Salvario e via Nizza, la periferia resta - a detta dei diretti interessati - ancora una volta ai margini. A denunciarlo con forza è il gruppo Forza Italia - Udc della Circoscrizione 5, che torna a sollevare il tema sicurezza con un appello diretto all’Amministrazione comunale.



“Apprendiamo che sono state installate nuove telecamere in centro, luoghi già ampiamente presidiati. Eppure, la nostra Circoscrizione continua a essere ignorata, nonostante anni di richieste e segnalazioni documentate,” afferma Antonio Cuzzilla, vicepresidente della Circoscrizione 5.

Aree critiche

Le aree più critiche, secondo i firmatari, sono Parco Calabria, Borgo Vittoria e Parco Dora, zone spesso teatro di episodi di degrado e insicurezza, soprattutto nei fine settimana. La situazione, dicono, è ormai insostenibile.

“Nel frattempo, i cittadini non dormono la notte, esasperati da situazioni che peggiorano,” aggiunge Simona Borrelli, consigliera di Forza Italia - Udc. “C’è il rischio che qualcuno decida di farsi giustizia da sé, e questo è uno scenario che dobbiamo assolutamente evitare.”

L’appello della 5

Le richieste sono chiare e vengono definite "interventi immediati e misurabili": Installazione di telecamere di sorveglianza nei punti critici della Circoscrizione 5, maggiore presenza visibile e costante delle forze dell’ordine, in particolare nei weekend e una risposta pubblica, concreta e ufficiale da parte dell’Amministrazione comunale

Cuzzilla lancia infine un messaggio diretto al sindaco: “Durante una recente inaugurazione il sindaco ha detto ‘Abbiatene cura’. Ha perfettamente ragione. Ma allora dia l’esempio: la cura non può essere riservata solo al centro. Anche la nostra realtà merita attenzione, rispetto e risposte concrete.”

Il gruppo politico rivendica anche il proprio impegno nel lanciare proposte costruttive per il territorio. Tra queste, l’avvio degli Stati Generali delle Periferie, promossi dal segretario cittadino Marco Fontana e dal senatore Roberto Rosso. “La periferia merita di essere al centro. Sempre”, concludono i rappresentanti di Fi.