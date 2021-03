Pininfarina prende il largo: è torinese il design per il nuovo super yacht di Oceanco

Si chiama Kairos, il nuovo superyacht disegnato da Pininfarina per Oceanco. Si tratta della prima collaborazione tra il brand di design torinese e il grande costruttore di yacht custom, a cui si aggiunge la progettazione tecnica e lo sviluppo ingegneristico fornito da Lateral Naval Architects.



Il superyacht è stato progettato per fornire una vita a bordo senza confini e sviluppato attorno a un sistema di propulsione E-Hybrid che utilizza le batterie come fonte primaria di energia. "Kairos è una visione straordinaria condivisa da tre partner appassionati e lungimiranti come Pininfarina, Lateral e Oceanco - commenta Marcel Onkenhout, ad di Oceanco -. Quando gli armatori vedono che il design di uno yacht ha ricevuto l’approvazione dell’iniziativa NXT di Oceanco, sanno di poter contare su elevati standard riguardo la vita a bordo, in sintonia con la sostenibilità e con i nuovi stili di vita”.

“La nostra passione come designer è immaginare nuovi concetti spaziali che siano in grado di portare incanto in ogni momento dell’esperienza nautica”, commenta Paolo Pininfarina, presidente del Gruppo.