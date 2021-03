Partiti i lavori di rifacimento del controviale di corso Marconi

E' stato aperto in questi giorni il cantiere per la riqualificazione del controviale di corso Marconi, di fronte all'Istituto comprensivo Rayneri-Manzoni.

I lavori prevedono la riasfaltatura della carreggiata, la realizzazione di un cordolo per delimitare la banchina alberata e due attraversamenti pedonali rialzati, agli ingressi e alle uscite della scuola (su via Madama Cristina e via Ormea).