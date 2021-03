Il "treno del Covid" ferma a Torino: trasporterà e ricovererà malati tra gli ospedali [FOTO]

Il primo viaggio del treno, partito da Porta Nuova poco dopo le 11, non ha visto il trasporto di pazienti positivi al Coronavirus ma solo di 4 infermieri e 8 anestesisti, impiegati per la formazione. Domani mattina, alle 10:30, il convoglio partirà invece per Genova, sempre da Porta Nuova. A dirigere il progetto Mario Raviolo, direttore della maxi emergenza del 118 in Piemonte.

"Il treno sanitario può trasportare fino a 21 pazienti intubati, garantendo loro ogni funzione vitale" racconta Raviolo. "Servirà a garantire il trasporto di pazienti che non possono essere curati nel luogo in cui si trovano e necessitano pertanto di essere spostati in sicurezza, in cura continua" conclude il responsabile della maxi emergenza del 118 in Piemonte, garantendo come vi siano continui progetti di collaborazione interregionale e internazionale per portare a un livello superiore le cure e l'assistenza dei malati Covid.