Moncalieri, topi d'auto in azione nella zona di Borgo Mercato

Topi d’auto in azione la scorsa notte nella zona di Borgo Mercato, a Moncalieri. Ignoti hanno forzato le portiere di alcune auto in sosta per rubare le poche cose che erano all’interno.

Nel mirino soprattutto una vecchia Panda. Il comitato di borgata ha segnalato la questione, chiedendo alle forze dell’ordine maggiori controlli. Intanto i carabinieri sono al lavoro per capire se, attraverso alcune telecamere della zona, sia possibile ricavare elementi utili per risalire all'identità dei malviventi.

Intanto, nel pomeriggio di ieri, i militari dell'Arma sono intervenuti in strada Genova, dove un uomo minacciava di buttarsi dal quarto piano. Per diversi minuti ha tenuto in apprensione tutti, tanto da costringere a far arrivare anche Vigili del Fuoco e ambulanze.

Alla fine, i carabinieri lo hanno convinto a desistere dal proposito, prima di lasciarlo in osservazione al personale del 118.