Dantedì, l'immagine del Sommo Poeta sul Municipio di Nichelino

Nel settecentesimo anniversario della scomparsa di Dante Alighieri, padre della lingua e della letteratura italiana, la sua immagine è stata proiettata questa sera, giovedì 25 marzo, sulla facciata del palazzo comunale di Nichelino.

"Nel Dantedi', che ricorda il giorno in cui tradizionalmente si fa cadere la discesa negli inferi di Dante raccontata nella Divina Commedia, e che è stato istituito un anno fa dal Ministero della Cultura - hanno spiegato il sindaco Giampiero Tolardo e l'assessore alla Cultura Michele Pansini - Abbiamo voluto, come Città di Nichelino, rendere un omaggio al Sommo Poeta. Un'occasione per riflettere sulla bellezza della lingua italiana e sulla grande arte che caratterizza il nostro Paese".