Pasqua di solidarietà: l'Anfi di Torino dona 250 uova di cioccolato al Regina Margherita

L'A.N.F.I., Associazione Nazionale Finanzieri d'Italia Sezione di Torino, costituita da circa cinquecento associati tra militari in servizio ed in congedo, con un'organizzazione di Volontariato alla sede, nel pomeriggio di ieri - giovedì 25 marzo - ha consegnato alla Direzione dell'Ospedale Infantile Regina Margherita di Torino, 250 uova di pasqua, di pregiato cioccolato fondente, da destinare ai bambini in degenza in segno di attenzione verso i minori in cura e di vicinanza ai genitori in un momento in cui, la ricorrenza delle festività pasquali sono segnate dalle criticità sanitarie dovute all'evento pandemico del Covid-19.

Ma questa non è l'unica iniziativa e tanto meno sembra essere l'ultima: già a Natale 2019 è stata donata la somma di 1.500 euro alla Fondazione UGI – Regina Margherita, iniziativa che fu lodata dal Comandante Generale della Guardia di Finanza il generale Giuseppe Zafarana, inoltre nel corso del periodo pandemico marzo-maggio 2020, è stato fatto confluire in un fondo raccolta nazionale, l'importo di 3.285 euro destinato all'acquisto di materiali sanitari per quattro ospedali del Nord Italia ed uno del Sud.

Il gesto dei Finanzieri, è stato apprezzato non solo dall'organizzazione sanitaria dell'OIRM di Torino ma anche dai genitori, i quali si sono sentiti meno soli nell'affrontare un fardello emotivo che li mette a dura prova nella gestione delle criticità sanitarie dei propri figli.