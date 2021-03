Bullismo e Cyberbullismo ai tempi del Covid: quando il rischio diventa ancora più grande

E' fissato per lunedì 29 marzo alle 21, in versione online, l'incontro tra lo scrittore Stefano Peiretti e il sindaco della Città di Collegno, Francesco Casciano, per confrontarsi su temi come bullismo e cyberbullismo in tempo di pandemia. Modera la blogger letteraria Loredana Gasparri.



L'evento sarà in diretta live sulla pagina Facebook della Città di Collegno. Scopo dell’iniziativa è quello di far comprendere i primi segnali del fenomeno del bullismo e le sue dinamiche, i pericoli della rete di cui i ragazzi sono i primi fruitori e la reale diffusione del cyberbullismo. Soprattutto durante il periodo Covid è aumentato il fenomeno del cyberbullismo e diminuita l'età dei ragazzi coinvolta. Basta pensare che gli studenti hanno trascorso ore e ore a navigare usando social network e messaggistica istantanea, a giocare ai videogames e a fissare il soffitto.