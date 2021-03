MARKETERs Reaction 2021: Stream It - Log in to watch

Il mondo delle piattaforme social e streaming sarà online giovedì 8 Aprile 2021 su piattaforma Webinar e in diretta sul profilo Youtube di MARKETERs Club https://www.youtube.com/user/MARKETERsClubVenezia le professionalità di una realtà che sta rivoluzionando i settori della comunicazione e dell'intrattenimento.

Il MARKETERs Club è un’associazione universitaria riconosciuta a livello nazionale che offre corsi di formazione, collaborazioni con aziende e talk con personalità di spicco del mondo del marketing e del management. Infine, dà vita a eventi monotematici dove vengono invitati più professionisti: un evento organizzato tutto da studenti per un confronto tutto per giovani imprenditori.

MARKETERs Reaction: Stream It – Log in to watch, è il nome del secondo evento dell’anno del MARKETERs Club Torino, secondo in assoluto in versione online. Avrà come argomento centrale il mondo delle piattaforme social e streaming, saranno quindi relatori dell’evento tutti quei professionisti provenienti da aziende che stanno rivoluzionando il mondo dell'intrattenimento e della comunicazione. L'intento è quello di conoscere chi lavora all’interno di una realtà fruibile da tutti nella quotidianità, ma di cui spesso non si conoscono le dinamiche, i ruoli e le professionalità che la rendono poi accessibile agli utenti finali.

Si toccheranno diversi topic: strategie di marketing e comunicazione adottate dalle varie aziende, potenzialità e limiti delle piattaforme streaming e social, esperienze personali di alcuni professionisti del settore e molto altro.

I relatori già confermati provengono dal mondo di famose piattaforme:

Tik Tok

Pinterest

L’evento avrà inizio intorno alle 9:30 e, durante gli speech degli ospiti, i partecipanti avranno la possibilità di partecipare attivamente (presente anche la possibilità di porre domande tramite i social del Club).

L’evento sarà costellato di cambi di scena, break e momenti interattivi dove i soci potranno mettersi effettivamente in gioco e vincere premi in palio, il tutto grazie al supporto dei nostri sponsor.

MARKETERs Reaction: Stream It – Log in to watch, è organizzato dal comitato di Torino, il quale conta più di 100 soci. Questa edizione è ancora più particolare considerato il fatto che sarà aperta a tutti, portando quindi il bacino di possibili partecipanti a un orizzonte nazionale.





Grazie all’impegno e alla passione che vengono riposti in ogni attività, attualmente il Club conta più di 300 soci a livello nazionale.

Gli scorsi eventi hanno visto partecipare in veste di relatori:

● Tommaso Saronni Director PR, Social & Digital di Adidas Group

● Simonluca Scravaglieri Marketing Manager di Ceres

● Veronica Dolce Marketing Manager di Rolling Stone Italia

● Mauro Zanetti PMO presso Juventus FC

● Lorenzo Giorda Group Digital Marketing Director di Lavazza

● Tommaso Pozza, AD e responsabile della gestione commerciale e finanziaria per il Milanese Imbruttito.

e molti altri.

Insomma, cosa aspettate a partecipare anche voi a questo super evento? L’8 Aprile unitevi a noi e

non ve ne pentirete! Continuate a seguirci sui nostri canali ufficiali per restare aggiornati.

